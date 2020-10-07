Guiliano ve Deniz Türüç Başakşehir ile ilk kez idmanda! İşte o görüntüler
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Medipol Başakşehir çalışmalarını sürdürürken, yeni transferler Giuliano ve Deniz Türüç de antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, 8 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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