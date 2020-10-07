07 Ekim 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Guiliano ve Deniz Türüç Başakşehir ile ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Guiliano ve Deniz Türüç ilk kez idmanda! İşte o görüntüler
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanına konuk olacak Medipol Başakşehir çalışmalarını sürdürürken, yeni transferler Giuliano ve Deniz Türüç de antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, 8 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Okan Buruk Visca'ya karşılık F.Bahçe'den 3 ismi istedi "Okan Buruk Visca'ya karşılık F.Bahçe'den 3 ismi istedi"
Başakşehir'den flaş karar! Visca'nın sözleşmesi... Başakşehir'den flaş karar! Visca'nın sözleşmesi...
Takas kabul görmedi Takas kabul görmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör