06 Ekim 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Edin Visca Başakşehir ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Başakşehir'den flaş karar! Visca'nın sözleşmesi...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

ile anılan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübü tecrübeli futbolcunun 2021 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol 'de yıldız futbolcu 'nın sözleşmesi uzatıldı. Turuncu-lacivertliler, Boşnak oyuncunun kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

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