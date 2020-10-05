Son dakika: Giuliano Medipol Başakşehir'de!

Son dakika transfer haberi... Medipol Başakşehir, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.

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