05 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Giuliano Medipol Başakşehir'de!

Giuliano Türkiye'ye döndü! İşte yeni takımı
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi... , daha önce forması da giyen Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.

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