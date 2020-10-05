05 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Deniz Türüç Başakşehir'de

F.Bahçeli isim Başakşehir ile imzaladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi... , forması giyen 'ü kadrosuna kattı.

ekiplerinden , forması giyen 'ü kadrosuna kattı. ( Spor)

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