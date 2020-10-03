Başakşehir Nikola Kalinic'e talip oldu!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile zorlu bir mücadeleye hazırlanan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir isme yöneldi. Süper Lig'in son şampiyonu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için devreye girdi.

Başakşehir'in Kalinic'e Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunma hazırlığında olduğu belirtilirken, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılarak UEFA'dan 15 milyon euro düzeyinde bir gelir elde eden Başakşehir'in, yıldız oyuncuya siyah-beyazlıların talep ettiği 3 milyon euro'nun üzerinde bir ücret ödeyebileceği ifade edildi. Süper Lig'in son şampiyonunun, daha önce Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmiş fakat sonrasında golcü oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmuştu.

(Fotomaç)

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