03 Ekim 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek 'in fikstürü belirlendi.

'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Saint-Germain (), () ve Leipzig () ile karşılaşacak , ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Turuncu-lacivertli ekibin maç programı şöyle:

20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Çarşamba: Medipol Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)



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