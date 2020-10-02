02 Ekim 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Mario Mandzukic Başakşehir ile anlaştı

Süper Lig devlerine transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

devlerinin gündeminde yer alan Hırvat golcü için flaş bir iddia ortaya çıktı. Tecrübeli golcünün Medipol ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

ve 'nin de gündemine gelen, geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması bir türlü gelmeyen için ülkemizde yeni bir adres ortaya çıktı.

Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü, Lokomotiv Moskova ile yaptığı görüşmelerde son anda bir pürüz yaşadı ve devreye girerek görüşmelere başladı.

Tecrübeli futbolcunun, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ancak sözleşmenin detaylarında problem çıkması nedeniyle menajerinin daha önce de kendileriyle temasa geçen Başakşehir'e mesaj yolladığı bildirildi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"
Yapılan görüşmelerin ardından Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.

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