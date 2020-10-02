Mario Mandzukic Başakşehir ile anlaştı
Süper Lig devlerinin gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic için flaş bir iddia ortaya çıktı. Tecrübeli golcünün Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen, geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması bir türlü gelmeyen Mario Mandzukic için ülkemizde yeni bir adres ortaya çıktı.
Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü, Lokomotiv Moskova ile yaptığı görüşmelerde son anda bir pürüz yaşadı ve Başakşehir devreye girerek görüşmelere başladı.
Tecrübeli futbolcunun, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ancak sözleşmenin detaylarında problem çıkması nedeniyle menajerinin daha önce de kendileriyle temasa geçen Başakşehir'e mesaj yolladığı bildirildi.
"BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"
Yapılan görüşmelerin ardından Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.
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