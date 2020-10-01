01 Ekim 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrılacak mı? Başakşehir'den açıklama geldi

Visca ve İrfan Can takımdan ayrılacak mı? Başakşehir'den açıklama geldi
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir'de ve İrfan Can Kahveci'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacakları merak konusu olmuştu. Turuncu-lacivertli kulübün 'su , yaptığı açıklamada iki futbolcunu geleceğine ilişkin konuştu. Son dakika transfer haberleri...

Ülkemizi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. 'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan turuncu-lacivertliler en zor gruplardan birini çekti. H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.

VISCA VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Eşleşme sonrası kurayı değerlendiren Başakşehir 'su transfere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmaları gündemde olan ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Başakşehir'in rakipleri haberin devamı

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