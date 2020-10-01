Edin Visca ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrılacak mı? Başakşehir'den açıklama geldi
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir'de Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacakları merak konusu olmuştu. Turuncu-lacivertli kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt, yaptığı açıklamada iki futbolcunu geleceğine ilişkin konuştu. Son dakika transfer haberleri...
Ülkemizi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan turuncu-lacivertliler en zor gruplardan birini çekti. H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.
VISCA VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI
Eşleşme sonrası kurayı değerlendiren Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt transfere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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