Edin Visca kimdir? Yaşı ve boyu kaç? İşte Edin Visca'nın kariyeri...
2011-2012 sezonundan bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Onu birçok kişi tanısa da yaşı, boyu, geldiği kulüp, kariyeri gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Edin Visca kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi takımlarda oynadı?
Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Başakşehir'in yıldızı Edin Visca oldu bu gelişmenin ardından birçok kişi Visca hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Edin Visca kimdir? Yaşı ve boyu kaç?
EDIN VISCA KİMDİR?
Medipol Başakşehir'e, 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan transfer olan Edin Visca 17 Şubat 1990 yılında dünyaya geldi. Yıldız isim futbol hayatına FK Budućnost Banovići kulübünde başladı. Edin Visca Bosna Hersek futbolunun son dönemde çıkardığı önemli yıldızlar arasında yer alıyor. Adeta istikrar abidesi olan Visca'nın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Visca kariyeri boyunca 399 maça çıkarken 112 gol 101 asist ile oynadı. Sağ ayağını kullanan Visca, 172 cm boyundadır. 9 yıldı Medipol Başakşehir'de forma giyen Visca sadece 1 kırmızı kart görmüştür. Sadece Başakşehir ile 350 maça çıkan Visca 100 gol 98 asist ile oynamıştır. Edin Visca, Bosna-Hersek Milli Takım formasıyla 52 maçta 10 gol kaydetti.
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