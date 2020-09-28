Son dakika transfer haberi: Ravil Tagir resmen Medipol Başakşehir'de

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, savunma hattını Ravil Tagir ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ravil Tagir'in adı yaz transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu. Genç stoper, turuncu-lacivertli takımda 35 numaralı formayı giyecek.

RAVİL TAGİR KİMDİR?

6 Mayıs 2003 tarihinde Kazakistan'ın Jambıl kentinde dünyaya gelen Ravil Tagir, 2017 yılında bu yana formasını giydiği Altınordu ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle gösterdiği başarılı performansla Süper Lig devlerinin de dikaktini çeken 17 yaşındaki stoper, Geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 1 gol kaydetti. Bu sezon da takımıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre alan Ravil Tagir, Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını 3 kez terletti.





DİĞER