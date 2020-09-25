25 Eylül 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Ravil Tagir transferini bitiriyor!

F.Bahçe ve G.Saray istedi Başakşehir alıyor! Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in son şampiyonu Medipol , adı ve ile de anılan Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldızı 'i kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertli takımın, genç oyuncu için ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Ravil Tagir'in önümüzdeki hafta 'a geleceği öğrenildi.

'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol , hem lig, hem hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi 'i kadrosuna katıyor.

Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü, hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir'in önümüzdeki hafta 'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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