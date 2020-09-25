Başakşehir Ravil Tagir transferini bitiriyor!
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldızı Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertli takımın, genç oyuncu için İzmir ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Ravil Tagir'in önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü, hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir'in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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