Okan Buruk: Crivelli kanatta oynamak istemiyor

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve Crivelli'nin kanatlarda oynamak istemediğini dile getirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçındaki sürpriz 11 tercihinin nedenini açıkladı.

Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediği için 11'de olmadığını söyledi. Okan Buruk, "Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık" dedi.

Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Berkay Özcan ilk 11'e monte edildi.

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