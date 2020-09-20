20 Eylül 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Crivelli kanatta oynamak istemiyor

Buruk: Crivelli kanatta oynamak istemiyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında 'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu ve Crivelli'nin kanatlarda oynamak istemediğini dile getirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü , maçındaki sürpriz 11 tercihinin nedenini açıkladı.

Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediği için 11'de olmadığını söyledi. Okan Buruk, "Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık" dedi.

Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Berkay Özcan ilk 11'e monte edildi.

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