14 Eylül 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Kenan Karaman Medipol Başakşehir ile anlaştı

İşte Kenan'ın yeni takımı! F.Bahçe ve G.Saray derken...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Alman ekibi forması giyen milli futbolcu , ile anlaşmaya vardı.

çalışmalarını sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Belçikalı sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler bir transferde daha mutlu sona yakın.

NTV Spor'un haberine göre Başakşehir, adı sık sık ve ile de anılan milli futbolcu ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 20 maça çıkan Kenan, 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Belçikalı yıldız resmen Başakşehir'de! haberin devamı

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