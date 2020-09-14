Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Belçikalı sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler bir transferde daha mutlu sona yakın.

NTV Spor'un haberine göre Başakşehir, adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 20 maça çıkan Kenan, 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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