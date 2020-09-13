13 Eylül 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Boli Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattı!

Belçikalı yıldız resmen Başakşehir'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Son dakika haberine göre; Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertliler, Celtic forması giyen Boli 'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sözleşmesi biten Gael Clichy ile mukavele yenilemeyen ve sol bek mevkisini Hasan Ali Kaldırım'la güçlendiren , kadrosuna bir ismi daha kattı.

Turuncu-lacivertliler, Celtic forması giyen 'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı!

BOLINGOLI MBOMBO KİMDİR?

Boli Bolingoli Mbombo 1 Temmuz 1995 yılında Kinshasa'da dünyaya geldi. Belçika uyruklu olan 25 yaşındaki futbolcu 181 cm boyunda. Futbol kariyerine 2012 yılında Club Brugge'de başladı.

2017-2018 yılında 900 bin euro bedelle Rapid Wien'e transfer olan Bolingoli Mbombo gösterdiği başarılı performans sonrasında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celtic'e transfer oldu. Sol bek pozisyonunda oynayan Bolingoli Mbombo İnter'in yıldızı Romelu Lukaku'nun kuzenidir.

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