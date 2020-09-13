Son dakika haberine göre; Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertliler, Celtic forması giyen Boli Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sözleşmesi biten Gael Clichy ile mukavele yenilemeyen ve sol bek mevkisini Hasan Ali Kaldırım'la güçlendiren Medipol Başakşehir, kadrosuna bir ismi daha kattı.

Turuncu-lacivertliler, Celtic forması giyen Bolingoli Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

BOLINGOLI MBOMBO KİMDİR?

Boli Bolingoli Mbombo 1 Temmuz 1995 yılında Kinshasa'da dünyaya geldi. Belçika uyruklu olan 25 yaşındaki futbolcu 181 cm boyunda. Futbol kariyerine 2012 yılında Club Brugge'de başladı.

2017-2018 yılında 900 bin euro bedelle Rapid Wien'e transfer olan Bolingoli Mbombo gösterdiği başarılı performans sonrasında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celtic'e transfer oldu. Sol bek pozisyonunda oynayan Bolingoli Mbombo İnter'in yıldızı Romelu Lukaku'nun kuzenidir.

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