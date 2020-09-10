10 Eylül 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Nacer Chadli Medipol Başakşehir'de!

Nacer Chadli Medipol Başakşehir'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Transferde sessiz kalan son şampiyon , Belçikalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig şampiyonu , Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Rafael2in ardından 'yi de kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.

11 NUMARAYI GİYECEK

Resmi siteden yapılan açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız isim, turuncu-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir Rafael'i resmen duyurdu

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