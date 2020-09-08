08 Eylül 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir Rafael'i resmen duyurdu

Başakşehir transferi resmen açıkladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Son dakika transfer; Son şampiyon Medipol , 'un 30 yaşındaki sağ beki 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu , 'un Brezilyalı sağ beki 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Ülkesi Brezilya'da Fluminense'de yetişen Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United'da oynamıştı.

Tecrübeli futbolcunun ismi transferde Türkiye'den farklı takımlarla anılmıştı.

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