08 Eylül 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den Nacer Chadli harekatı!

Süper Lig ekibinden Chadli harekatı! Bugün İstanbul'a geliyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Kanat transferi yapmak isteyen , için girişimlere başladı. Fas asıllı Belçikalı oyuncu, bugün İstanbul'a gelecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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