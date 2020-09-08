Başakşehir Rafael'i resmen duyurdu

Süper Lig'in son şampiyon Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Ülkesi Brezilya'da Fluminense'de yetişen Rafael,

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, 4 numaralı formayı giyecek.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı.

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