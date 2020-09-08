08 Eylül 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Rafael'i resmen duyurdu

Başakşehir transferi resmen açıkladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Süper Lig'in son şampiyon Medipol , 'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu , 'un Brezilyalı sağ beki 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Ülkesi Brezilya'da Fluminense'de yetişen Rafael,

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, 4 numaralı formayı giyecek.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı.

Başakşehir Rafael'in transferini bu videoyla duyurdu!

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