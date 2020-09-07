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BAŞAKŞEHİR FK

Rafael Başakşehir için İstanbul'a geliyor

Rafael'de anlaşma tamam! İstanbul'a geliyor...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

çalışmalarını sürdüren Medipol , sağ bek Rafael ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı yıldızın bu akşam 'da olması bekleniyor.

Süper Lig takımlarından Medipol , yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Lyon'un sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi. Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.

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