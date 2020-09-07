07 Eylül 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Kenan Karaman Medipol Başakşehir yolunda!

Milli futbolcu Süper Lig'e geliyor! İşte o takım
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

, transferde hareketli saatler yaşıyor. Turuncu-mavililerin 'ı kadrosuna katmak için ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

'de çalışmaları devam ediyor. Turuncu-mavili ekip, 'nın takımında forma giyen 'ı kadrosuna katıyor.Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.
Rafael Başakşehir için İstanbul'a geliyor

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