06 Eylül 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti!

Başakşehir Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon ile 'in yeni ekibi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Medipol Başakşehir kazandı.

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren ile 'in yeni temsilcisi karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücedelede ilk gol 60. dakikada Camara'dan geldi ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir, 81. dakikada ve 90. dakikada Enes Karakuş'un attığı gollerle Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Son şampiyon 2 golle kazandı! Son şampiyon 2 golle kazandı!
Süper Lig takımı devrede! F.Bahçe istiyordu... Süper Lig takımı devrede! F.Bahçe istiyordu...
İtalyanlar duyurdu! Süper Lig'den iki teklif İtalyanlar duyurdu! Süper Lig'den iki teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör