03 Eylül 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Tim Leibold'e kancayı attı

Başakşehir Tim Leibold'e kancayı attı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir, transferde atağa kaldı. Turuncu lacivertliler, Hamburg’un 26 yaşındaki sol beki Leibold ile ilgileniyor.

Başakşehir , geçen sezon Bundesliga'ya çıkmayı son maçta kaçıran 2. Lig ekibi Hamburg'un 26 yaşındaki sol beki Leibold ile görüşüyor.

Hamburg'da 1 gol, 16 asistle oynayan Leibold'un kontratı 2023'te sona eriyor.

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