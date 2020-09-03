03 Eylül 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Inter'den Başakşehir'e Dalbert cevabı

Inter'den Başakşehir'e Dalbert cevabı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Medipol sol bek transferi için Inter'den 'ye teklifte bulundu. İtalyan ekibi Başakşehir'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifine cevap verdi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başekşehir'de Gael Clichy'nin ayrılığı sonrası sol bek arayışında yeni gelişmeler yaşanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre , geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık oynayan ve bonserivsi Inter'de olan için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Başakşehir'in Brezilyalı sol bek için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin Inter tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi. Inter'in kiralık olarak oyuncuyu göndermeyi kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olma konusunda Başakşehir'e cevap verdiği öğrenildi.
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Bu gelişmeler üzerine ise transfer görüşmelerinin yavaşladığı belirterek tarafların yeniden görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Dalbert, Fiorentina'da geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 9 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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