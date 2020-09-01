Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! "İrfan Can Kahveci için teklif aldık"
Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "İrfan Can Kahveci için Sevilla'dan teklif aldık" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz.
Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?
"İRFAN CAN İÇİN SEVILLA'DAN TEKLİF GELDİ"
Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."
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