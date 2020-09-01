01 Eylül 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! "İrfan Can Kahveci için teklif aldık"

Gümüşdağ açıkladı! Evet teklif aldık
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlayan 'de başkan , gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, " için Sevilla'dan teklif aldık" ifadelerini kullandı.

Kulübü'nün başkanı , gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz.

Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?

"İRFAN CAN İÇİN SEVILLA'DAN TEKLİF GELDİ"

Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."

F.Bahçe'den yılın bombası! Edin Visca... haberin devamı

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