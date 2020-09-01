01 Eylül 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Brezilyalı sol bek Bernardo'yu takıma katmak istiyor

Başakşehir'e Brezilyalı sol bek!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2020

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde nokta atışı yapmaya devam ediyor. Turuncu-beyazlılar Clichy'nin takımdan ayrılmasının ardından Hasan Ali ile forma rekabeti için Brighton forması giyen sol bek Bernardo ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan 'ı renklerine bağlayan Başakşehir'den bir sol bek hamlesi daha geldi. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Bernardo'yu transfer etmek için düğmeye bastı.

Ajansspor'un derlediği 'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Bernardo'yu 1 yıllığına kiralamak için ekibi Brighton ile görüşüyor.

Oyuncu göndermesi gereken West Ham United ve 'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki Bernardo, geçen sezon ligde 14 maça çıktı.

Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! "İrfan Can Kahveci için teklif aldık"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Gümüşdağ açıkladı! Evet teklif aldık Gümüşdağ açıkladı! "Evet teklif aldık"
Sol bek Inter'den geliyor! Teklif yapıldı Sol bek Inter'den geliyor! Teklif yapıldı
Elia'dan Başkan Erdoğan'a övgü! Elia'dan Başkan Erdoğan'a övgü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör