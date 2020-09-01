Başakşehir Brezilyalı sol bek Bernardo'yu takıma katmak istiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde nokta atışı yapmaya devam ediyor. Turuncu-beyazlılar Clichy'nin takımdan ayrılmasının ardından Hasan Ali ile forma rekabeti için Brighton forması giyen sol bek Bernardo ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağlayan Başakşehir'den bir sol bek hamlesi daha geldi. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Bernardo'yu transfer etmek için düğmeye bastı.

Ajansspor'un derlediği Sky Sports'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Bernardo'yu 1 yıllığına kiralamak için Premier Lig ekibi Brighton ile görüşüyor.





Oyuncu göndermesi gereken West Ham United ve Newcastle United'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki Bernardo, geçen sezon ligde 14 maça çıktı.

DİĞER