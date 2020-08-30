30 Ağustos 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Dalbert Başakşehir yolunda! Teklif yapıldı

Sol bek Inter'den geliyor! Teklif yapıldı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda da zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan turuncu-lacivertliler, Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert'i kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen Dalbert Henrique'yi aldı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.

21 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı.

9 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.

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