25 Ağustos 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Azubuike'nin opsiyonunu kullandı!

Başakşehir'den orta sahaya transfer!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu , kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin satın alma opsiyonunu kullandığını ve futbolcuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan , 'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu 2023 yılına kadar turuncu-lacivertlilerin formasını giyecek.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir.

2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz."

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