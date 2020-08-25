Başakşehir Azubuike'nin opsiyonunu kullandı!
Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir, kiralık olarak kadrosuna kattığı Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonunu kullandığını ve futbolcuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu 2023 yılına kadar turuncu-lacivertlilerin formasını giyecek.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir.
2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz."
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