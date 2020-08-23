23 Ağustos 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Bastos harekatı

Bastos harekatı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde İstanbul devlerinin karşısına dikildi. Adı Fenerbahçe ve ile anılan Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu Bastos'a kanca attı.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde İstanbul devlerinin karşısına dikildi. Adı Fenerbahçe ve ile anılan Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu Bastos'a kanca attı. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
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