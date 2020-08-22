22 Ağustos 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Medipol Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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