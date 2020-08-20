20 Ağustos 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de!

Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç transferde tecrübeli stoper Martın Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan 'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Turuncu-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Slovak stoper ile 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz

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