Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç transferde tecrübeli stoper Martın Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Turuncu-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz

DİĞER