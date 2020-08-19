19 Ağustos 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Elia Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den ayrıldı! Yeni takımı...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

forması giyen ve sözleşmesi biten ülkesine döndü. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Hollandalı, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki , ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.

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