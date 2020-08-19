Başakşehir forması giyen ve sözleşmesi biten Eljero Elia ülkesine döndü. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Hollandalı, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.

𝘼𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮?



𝙀𝙡𝙟𝙚𝙧𝙤 𝙀𝙡𝙞𝙖 𝙞𝙨!



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