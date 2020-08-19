19 Ağustos 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı

Başakşehir'de bir ayrılık daha!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2020

'de geçen sezonun şampiyonu Medipol 'de, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan İnler ile yollar ayrıldı.

'den deneyimli orta saha ile ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir'den ayrıldı! Yeni takımı... Başakşehir'den ayrıldı! Yeni takımı...
Yıldız isim Premier Lig yolcusu Yıldız isim Premier Lig yolcusu
Başakşehir'de transfer! Kiralık olarak... Başakşehir'de transfer! Kiralık olarak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör