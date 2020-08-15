West Ham ve West Bromwich Caiçara'nın peşinde

Medipol Başakşehir'in tecrübeli sağ beki Junior Caiçara için Premier Lig takımlarından West Ham ve West Bromwich Turuncu-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Premier Lig ekibi, Başakşehir'in başarılı sağ bekini kadrosuna katmak istiyor.

2019-20 sezonunda son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde kalmayı başaran West Ham United, gelecek sezon aynı durumu yaşamamak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

The Sun'ın haberine göre West Ham United, Başakşehir'in 31 yaşındaki sağ bek Junior Caiçara'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden West Bromwich'in de ilgilendiği Brezilyalı oyuncu için West Ham United bir adım önde görünüyor.

İngiliz ekip, Caiçara'nın transferi için 3 milyon pound bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.

Son 4 sezondur Başakşehir forması giyen Caiçara, turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 137 maçta 19 asist yaptı.

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