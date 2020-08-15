15 Ağustos 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

West Ham ve West Bromwich Caiçara'nın peşinde

Yıldız İsim Premier Lig yolcusu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Medipol 'in tecrübeli sağ beki için takımlarından West Ham ve Turuncu-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ekibi, 'in başarılı sağ bekini kadrosuna katmak istiyor.

2019-20 sezonunda son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde kalmayı başaran , gelecek sezon aynı durumu yaşamamak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

The Sun'ın haberine göre West Ham United, Başakşehir'in 31 yaşındaki sağ bek 'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden 'in de ilgilendiği Brezilyalı oyuncu için West Ham United bir adım önde görünüyor.

İngiliz ekip, Caiçara'nın transferi için 3 milyon pound bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.

Son 4 sezondur Başakşehir forması giyen Caiçara, turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 137 maçta 19 asist yaptı.

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