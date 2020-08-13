13 Ağustos 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Westerlo Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı!

Başakşehir'de transfer! Kiralık olarak...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Belçika Ligi ekiplerinden KVC Westerlo, 'in son şampiyonu 'den 'i bir yıllığına kiraladı.

, 25 yaşındaki futbolcusu 'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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