Uğur Uçar 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de!

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, iç transfere yöneldi. Turuncu-lacivertliler deneyimli oyuncu Uğur Uçar'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcu Uğur Uçar ile 1 yıl daha yola devam edileceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."

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