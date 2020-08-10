10 Ağustos 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Uğur Uçar 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de!

Başakşehir'de bir imza daha!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'in son şampiyonu , iç transfere yöneldi. Turuncu-lacivertliler deneyimli oyuncu 'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu , deneyimli futbolcu ile 1 yıl daha yola devam edileceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."

Hasan Ali resmen Başakşehir'de! haberin devamı

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