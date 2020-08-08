Hasan Ali Kaldırım resmen Medipol Başakşehir'de!

2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

Turuncu-lacivertlilerin deneyimli sol beki duyurduğu videoda, Şampiyonlar Ligi müziği çalması dikkatlerden kaçmadı ve Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Hasan Ali de yapılan anlaşmadan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum."

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