08 Ağustos 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Hasan Ali Kaldırım resmen Medipol Başakşehir'de!

Hasan Ali resmen Başakşehir'de!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan , ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

Turuncu-lacivertlilerin deneyimli sol beki duyurduğu videoda, Şampiyonlar Ligi müziği çalması dikkatlerden kaçmadı ve Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Hasan Ali de yapılan anlaşmadan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum."

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