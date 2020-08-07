UEFA Başakşehir ile yeni anlaşma imzaladı
UEFA, başa baş şartına uymayan Başakşehir'le yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Başakşehir Kulübü de resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
UEFA, şartlara uymayan Medipol Başakşehir ile yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.
Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüp de resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır.
UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır."
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