07 Ağustos 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Robinho ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir Robinho ile yollarını ayırdı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

'in şampiyonu , dünyaca ünlü yıldız futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

'i şampiyon tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda deneyimli futbolcuya teşekkür edildi. Yapılan paylaşımda, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ROBİNHO PAYLAŞIMI!

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