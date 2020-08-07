Medipol Başakşehir Robinho ile yollarını ayırdı!
Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Robinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcusu Robinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda deneyimli futbolcuya teşekkür edildi. Yapılan paylaşımda, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE ROBİNHO PAYLAŞIMI!
🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 7, 2020
➡️ https://t.co/9fJR8mAkfG pic.twitter.com/iSjOyxjfKc
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