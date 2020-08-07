07 Ağustos 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

ile sözleşmesi sona eren Başakşehir yolunda. Tecrübeli sol bekle 3 yıllığına prensip anlaşmasına varıldı.

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