07 Ağustos 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı!

Mehmet Topal resmen açıklandı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Son şampiyon , tecrübeli futbolcu 'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak, deneyimli ismin kontratını bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız 'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.

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