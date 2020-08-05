Okan Buruk: Türk bayrağına yakışır şekilde oynayamadık
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık." dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak veda ettikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
3-0'lık yenilgiyi değerlendiren Okan Buruk, "Maçtan önce de söylemiştim. Gol atmak için oynamamız gerekiyordu. Golü bulmamız gerekiyordu. Erken yediğimiz gol moralimizi bozdu, rakibi yükseltti. 1-1'i bulabilirdik. İkinci yarının başında zaman zaman buna sağladık ama ikinci golü yedik. İkinci golden sonra da pozisyona girmeye çalıştık. Ancak, üçüncü golü de yiyince istediğimiz olmadı. Biz burada ülkemiz için oynuyorduk. Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı. Rakip daha konsantreydi, daha çokl mücadele etti. Erken de gol buldular, oyunumuzu bozdu ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca mücadele ettiler, şampiyon oldular, çeyrek final kapısına kadar geldiler. Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık. " ifadelerini kullandı.
"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"
İrfan Can ve Crivelli'nin oyundan alınmalarıyla alakalı olarak Okan Buruk, "Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil, sorumlusu benim bu maçın. Oyunu oturtamamak, yediğimiz goller, bütün hepsi benim çıkarttığım 11. Değişiklikler benim yaptığım şeyler. Oyuncular en iyisini yapmaya çalıştı ama olmadı. Koşarak bizi çok bozan bir takımdı. 3. gol bizi maçın dışına itti. 3. golden sonra da değişiklikler yaptık ama istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz oyunu oynayamamak... Böyle bir sezonda devam etmek zordu. Biz kalitemizle daha iyi şeyleri yapabilirdik. Kalitemizi sahaya yansıtamadık. Takım oyununu onlar daha iyi oynadı ve kazandı." yorumunu yaptı.
"ÇOK DA GENÇ BİR TAKIM DEĞİLİZ"
Rehavet ile ilgili gelen soruya Okan Buruk, "Tabii ki zor bir sezon oldu. Rakibimize göre daha yaşlı bir takımız. hafta içerisinde takımımı daha iyi görmüştüm. Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz. Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik. Şampiyonluk sonrası verdiğimiz ara, 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz. Ligin sonu olması biraz daha zorladı bizi." diyerek sözlerini noktaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama