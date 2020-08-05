Avrupa'da tur gecesi! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag deplasmanına 1-0’lık avantajla çıkıyor. Parken Stadyumu’ndaki maç 19.55’te başlayacak. İşte Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turunda Kopenhag'ı 12 Mart'ta oynanan seyircili karşılaşmada 1-0 yenen temsilcimiz, turu geçmek için sahaya çıkıyor. Saat 19.55'te başlayacak maçı İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek. Parken Stadyumu'ndaki müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler ilk maçı 88'de Visca'nın penaltı golüyle kazanmıştı. Tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yetiyor. 1-0'lık mağlubiyet uzatmaya götürecek. İki farklı yenilgilerde ise tura veda edilecek. Başakşehir çeyrek finale kalırsa, Manchester United-Lask Linz galibiyle eşleşecek. İlk maçı 5-0 kazanan ManU'nun tur bileti cebinde.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

'ÇOK GÜZEL BİR TESADÜF'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık skor avantajını değerlendirmek istediklerini belirterek,"Bizi çok zor bir maç bekliyor. Sakat Azubuike yok, Robinho ülkesinde, Onun dışında tüm takım buradayız" dedi. 20 yıl önceki UEFA Kupası finali sorulan Buruk, "Benim için çok güzel bir tesadüf, 20 yıl önce UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba da tur için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak" dedi.

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