Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Okan Buruk ve teknik heyeti ilk olarak stoper bölgesine takviye düşünürken hedefteki ismin ise Adil Demirbağ olduğu iddia edildi

Adana Demirspor'un stoperi Adil Demirbağ'ı Medipol Başakşehir transfer etmek için düğmeye bastı. Ajansspor haberine göre genç stoper için Başakşehir kulübü Perşembe günü Adana Demirsporlu yetkililerle görüşecek.



BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK

Başakşehir, Adana Demirspor ile bonservis pazarlığı yapacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Adil'in transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

10 Aralık 1997 doğumlu Adana Demirsporlu futbolcu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır.

22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 29 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti. Adana Demirspor ile Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adil Demirbağ kariyerinde Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor formaları giydi.Adil Demirbağ, geçtiğimiz yıl ise Ümit Milli Takım'a seçilmişti.

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