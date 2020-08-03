03 Ağustos 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk gelecek sezon Adil Demirbağ'ı takımında görmek istiyor

Okan Buruk'un hedefindeki stoper!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. ve teknik heyeti ilk olarak stoper bölgesine takviye düşünürken hedefteki ismin ise olduğu iddia edildi

Adana Demirspor'un stoperi 'ı Medipol transfer etmek için düğmeye bastı. Ajansspor haberine göre genç stoper için Başakşehir kulübü Perşembe günü Adana Demirsporlu yetkililerle görüşecek.

BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK
Başakşehir, Adana Demirspor ile bonservis pazarlığı yapacak. Teknik Direktör 'un Adil'in transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

10 Aralık 1997 doğumlu Adana Demirsporlu futbolcu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır.

22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 29 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti. Adana Demirspor ile Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adil Demirbağ kariyerinde Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor formaları giydi.Adil Demirbağ, geçtiğimiz yıl ise Ümit Milli Takım'a seçilmişti.

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor! Medipol Başakşehir Kopenhag'a hazırlanıyor!
Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes rekabetinde! Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes rekabetinde!
Başakşehir Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör