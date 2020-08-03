03 Ağustos 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu!

Dev maçın hakemi belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

şampiyonu Medipol 'in 'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu!

'in son 16 turu rövanşında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçı Daniele Orsato yönetecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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