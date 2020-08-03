Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Okan Buruk ve teknik heyeti ilk olarak stoper bölgesine takviye düşünürken hedefteki ismin ise Adil Demirbağ olduğu iddia edildi