01 Ağustos 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdüdü!

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol , hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

'da 12 Mart'ta oynanan turun ilk maçını 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla rövanş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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