28 Temmuz 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den Mehmet Topal kararı! Gelecek sezon...

Başakşehir'den flaş Mehmet Topal kararı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

ile sözleşmesi biten hakkında karar çıktı. Turuncu-lacivertli takım, deneyimli orta sahanın opsiyonunu kullanarak 1 yıl daha takımda kalmasını sağladı.

ile sözleşmesi biten hakkında karar çıktı. Turuncu-lacivertli takım, deneyimli orta sahanın opsiyonunu kullanarak 1 yıl daha takımda kalmasını sağladı. (Milliyet)

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