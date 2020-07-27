27 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir şampiyon oldu! Bayrağı köprülere asıldı

Başakşehir'in bayrağı köprülerde!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 69 puanla şampiyon bitiren 'in kulüp bayrağı, boğaz köprülerine asıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan 'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.

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