İrfan Can Kahveci transfer olmak istediği takımı açıkladı!
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gitmek istediği takımı açıklayan milli oyuncu, "Sevilla haberleri çıkıyor, inşallah orası olur." dedi.
Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a transfer ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisine öz eleştiri getiren İrfan Can; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.
"MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"
İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.
"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"
Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.
İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı