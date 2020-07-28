28 Temmuz 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci transfer olmak istediği takımı açıkladı!

İrfan Can Kahveci gitmek istediği takımı açıkladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gitmek istediği takımı açıklayan milli oyuncu, "Sevilla haberleri çıkıyor, inşallah orası olur." dedi.

Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a transfer ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine öz eleştiri getiren İrfan Can; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.

"MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"

İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.

"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"

Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.

İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.

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