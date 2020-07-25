25 Temmuz 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Göksel Gümüşdağ'ın cezası onandı

Göksel Gümüşdağ'ın cezası onandı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

() , Başkanı için verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kararını onadı ve ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası verdi.

'nun 25 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkanı 'a () tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasının onandığı kaydedildi.

Ayrıca Gümüşdağ'a protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası uygulandığı da açıklandı.

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