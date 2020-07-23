Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Martin Skrtel geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Slovak stoper Sparta Prag'dan teklif aldığını ve bunu reddettiğini dile getirdi.

Başakşehir'in Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaştığı takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Martin Skrtel, Çekya basınına transfer açıklamasında bulundu.



"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Birçok teklif aldığını kaydeden tecrübeli stoper, "Sparta Prag'dan ciddi bir teklif geldi ancak kabul etmedim. Başka kulüplerden de teklifler aldım, Slovakya'dan ve başka ülkelerden. Bu yaşımda bana böyle ilgi olması beni şaşırtıyor ancak bu yaştan sonra geçen sene yaptığım gibi büyük deneyimler yaşama peşinde değilim" dedi.

Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Atalanta ile 1 aylık bir macera yaşayan 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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